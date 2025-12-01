İstanbul'da tartıştığı komşusunun evini kurşunladı

- Küçükçekmece'de altlı üstlü oturan iki komşu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
- Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine altta oturan kişi, üst kattaki komşusunun evini kurşunladı.
- Olay yerine gelen polis, şüpheliyi silahla birlikte gözaltına aldı ve 8 boş kovan buldu.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İstanbul Küçükçekmece'de, 3 katlı binada altlı üstlü oturan komşular arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine altta oturan kişi, üçüncü kattaki komşusunun dairesini kurşunladı.
SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI
Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken şüpheli, silahla birlikte gözaltına alındı.
Olay yerinde yapılan incelemede 8 adet boş kovan bulunduğu öğrenildi.