İstanbul'da tekerlekli sandalyedeki kişiye otoparkta saldırdılar

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde dehşet dolu anlar...

Olay, dün akşam saatlerinde Gökevler Mahallesi'nde bulunan bir sitenin otoparkında meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle tekerlekli sandalyedeki kişi ile 3 kişiden oluşan grup arasında tartışma çıktı.

TEKERLEKLİ SANDALYELİ VATANDAŞI DARBETTİLER

Tartışmanın büyümesi üzerine gruptakiler, tekerlekli sandalyede bulunan kişiyi yere düşürerek saldırdı.

Saldırganlar olayın ardından otoparktan uzaklaşırken, çevredeki vatandaşlar yaralı kişiye yardım etti.

O ANLAR KAMERADA

O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.