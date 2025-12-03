Abone ol: Google News

İstanbul'da tekerlekli sandalyedeki kişiye otoparkta saldırdılar

Esenyurt ilçesinde 3 kişi otoparkta tartıştıkları tekerlekli sandalyeli kişiyi yere düşürüp darbederken o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 03.12.2025 17:15
  • İstanbul Esenyurt'ta, bir otoparkta 3 kişi tekerlekli sandalyedeki kişiye saldırdı.
  • Tartışma sonucu tekerlekli sandalyedeki kişi yere düşürülüp darp edildi.
  • Saldırganlar kaçarken, çevredekiler yaralıya yardım etti ve olay cep telefonu kamerasına kaydedildi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde dehşet dolu anlar...

Olay, dün akşam saatlerinde Gökevler Mahallesi'nde bulunan bir sitenin otoparkında meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle tekerlekli sandalyedeki kişi ile 3 kişiden oluşan grup arasında tartışma çıktı.

TEKERLEKLİ SANDALYELİ VATANDAŞI DARBETTİLER

Tartışmanın büyümesi üzerine gruptakiler, tekerlekli sandalyede bulunan kişiyi yere düşürerek saldırdı.

Saldırganlar olayın ardından otoparktan uzaklaşırken, çevredeki vatandaşlar yaralı kişiye yardım etti.

O ANLAR KAMERADA

O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

