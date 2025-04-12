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DHA

İstanbul Avcılar'da 4 katlı binanın bodrum katında bulunan küçük bir havalandırma penceresinden girilebilen su deposu üç ay kadar önce tamamen boşaltıldı.

Binada oturan Sefa Eyrek, merdiven dayayarak su deposunun penceresine çıktıktan sonra bir başka merdiveni deponun içine sarkıtarak dayadı.

"3 METRE YÜKSEKLİKTEN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ"

Su deposunu tamamen temizleyerek, boyatmayı düşünen Sefa Eyrek, merdivendeyken bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Yakınları duydukları ses üzerine su deposuna dayanan merdivenle çıkıp bakınca Eyrek'i yerde yaralı halde buldu.

OLAY YERİNE GELEN EKİPLER KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

Kısa sürede itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekibi, kurtarma operasyonu başlattı.

Bir itfaiye eri, içeride zehirli gaz birikmiş olabileceğini göz önüne alarak maske ve oksijen tüpünü takıp, itfaiye merdiveni ile su deposunun penceresine tırmandı.

YARALI ADAM MERDİVENE BAĞLANARAK KURTARILDI

Arkadaşlarının desteği ile içeri sarkarak giren itfaiyeciye diğer arkadaşı da arkasından aynı şekilde giderek destek verdi.

İtfaiye ekibini yöneten amir ise sedyeyi arkadaşlarına iletti.

İtfaiye merdivenine bağlanan yaralı, gerekli önlemler alındıktan sonra pencereden dışarı çıkartılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Avcılar'daki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ayrıca yaralı Sefa Eyrek'in su deposunda biriken gazdan etkilenerek dengesini yitirip merdivenden düşmüş olabileceği belirtildi.