Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul'da sabah saatlerinde korkunç bir kaza meydana girdi.

Tır ve otomobilin karıştığı kazada, can kaybı da var...

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Pendik mevkisi Kurnaköy Gişeleri Ankara istikametinde, gişelerde bulunan tıra arkadan gelen hızla gelen otomobil çarptı.

EKİPLER OLAY YERİNDE

Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada 3'ü kadın 4 kişi hayatını kaybetti. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

BAKAN YERLİKAYA PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından kaza anına ait görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde otomobilin oldukça hızlı ilerlediği ve o hızla da gişelerde bekleyen tırın altına girdiği görüldü.