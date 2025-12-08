İstanbul’da trafik yoğunluğu oluştu İstanbul'un bazı bölgelerinde haftanın ilk iş gününde, sabah saatlerinde yağmurunda da etkisi ile trafik yoğunluğu yaşandı.

Göster Hızlı Özet İstanbul'da haftanın ilk iş gününde yağmurun etkisiyle trafik yoğunluğu yaşandı.

İBB verilerine göre trafik yoğunluğu şehir genelinde yüzde 74, Anadolu Yakası'nda yüzde 90 seviyelerine ulaştı.

Kadıköy Kozyatağı D-100 karayolunda yoğunluk nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Haftanın ilk iş gününde İstanbul genelinde yer yer görülen yağışlı hava nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. İstanbullu için sabah saatleri adeta bir çileye döndü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre İstanbul genelinde yüzde 74, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 90 olarak kayıtlara geçti. TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ Yağmurun da yer yer etkisini göstermesi nedeniyle bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLEDİ Kadıköy Kozyatağı D-100 karayolunda oluşan yoğunluk nedeniyle araçların güçlükle ilerlediği görüldü. 3. Sayfa Haberleri Bursa'da alkollü çıkan kadın, polislere hakaret etti

İstanbul Esenyurt'ta hafif ticari aracın çarptığı adam yaralandı

Bursa'da Uludağ yolu buz pistine döndü