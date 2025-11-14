İstanbul'da trafikte dehşet saçtı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ümraniye Tem Otoyolu Üsküdar istikametinde Doğukan Ş., otomobiliyle misafirlerini Dudullu otogara bıraktı.

Araçta kızı da olan Doğukan Ş., dönüş yolunda seyir halindeyken kendisini sıkıştırarak yanından geçen hafif ticari araç sürücüsü ile sözlü tartışmaya başladı.

ARACI YUMRUKLADI

Trafiğin sıkıştığı noktada Doğukan Ş.'nin kullandığı otomobilin önüne kesen hafif ticari araç sürücüsü, aracından indi.

Hafif ticari araç sürücüsü, Doğukan Ş. ile tartışmaya başladı, kısa süre sonra ise aracın camını yumruklamaya başladı.

KIZI KORKUDAN AĞLADI

Doğukan Ş.'nin otomobilde bulunan kızı, korkuyla ağlamaya başladı. Saldırgan sürücü, daha sonra aracına binerek olay yerinde uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.