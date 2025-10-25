İstanbul'da trafikte şoförüyle tartıştıkları minibüse sopa ve kaskla saldırdılar

- Esenyurt'ta motosikletteki iki kişi minibüsle tartıştı.
- Tartışma sonrası sopayla ve kaskla minibüse saldırdılar.
- O anlar diğer sürücüler tarafından kaydedildi.
İstanbul Esenyurt'ta seyir halinde olan bir minibüs şoförü ile motosikletteki iki kişi arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine motosikletli saldırganlardan biri elindeki sopayla, diğeri ise kaskıyla minibüse saldırdı.
O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA
O anlar trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde motosikletlilerin minibüse defalarca vurduğu ve hareket halindeki minibüsün peşinden koştukları anlar yer aldı.