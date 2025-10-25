Abone ol: Google News

İstanbul'da trafikte şoförüyle tartıştıkları minibüse sopa ve kaskla saldırdılar

Esenyurt'ta trafikte bir motosikletteki iki kişi, şoförüyle tartıştıkları minibüse sopa ve kaskla saldırdı. O anlar trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yayınlama Tarihi: 25.10.2025 12:01
  • Esenyurt'ta motosikletteki iki kişi minibüsle tartıştı.
  • Tartışma sonrası sopayla ve kaskla minibüse saldırdılar.
  • O anlar diğer sürücüler tarafından kaydedildi.

İstanbul Esenyurt'ta seyir halinde olan bir minibüs şoförü ile motosikletteki iki kişi arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine motosikletli saldırganlardan biri elindeki sopayla, diğeri ise kaskıyla minibüse saldırdı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

O anlar trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde motosikletlilerin minibüse defalarca vurduğu ve hareket halindeki minibüsün peşinden koştukları anlar yer aldı.

