İstanbul'da trafikte tehlikeli yolculuk

- İstanbul Maltepe'de patenli 2 genç, hareket halindeki taksinin arkasına tutunarak ilerledi.
- Bu tehlikeli yolculuk, hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücüleri riske attı.
- O anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Maltepe Sahilyolu'nda patenli 2 genç, trafikte seyir halinde olan bir taksinin arkasına tutunarak ilerlemeye başladı.
Yoğun trafikte kendi can güvenliklerini tehlikeye atan gençler, aynı zamanda trafikteki diğer sürücüler için de risk oluşturdu.
KİSMEYE ALDIRMADAN İLERLEDİLER
Sağ şeritten orta şeride geçen taksinin arkasına tutunan gençler, trafikte tehlikeli şekilde ilerlemeye devam etti.
Patenle tehlikeli yolculuk bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı