İstanbul'da trafikte yol kavgası: Yumruklar havada uçuştu

İstanbul Ataşehir'de iki otomobil sürücüsü arasında yol nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
KAVGA ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDA
Birbirlerine yumrukla saldıran sürücülerin kavgasını yoldan geçen kişiler ayırdı.
Yaşananlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.