İstanbul'da trafikte yol kavgası: Yumruklar havada uçuştu

Ataşehir'de trafikte iki sürücü arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sürücülerin birbirlerine yumrukla saldırdığı kavga, çevredeki kişilerin ayırmasıyla son buldu. O anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 06.11.2025 17:21
