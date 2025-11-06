İstanbul'da trafikte yol kavgası: Yumruklar havada uçuştu Ataşehir'de trafikte iki sürücü arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sürücülerin birbirlerine yumrukla saldırdığı kavga, çevredeki kişilerin ayırmasıyla son buldu. O anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.