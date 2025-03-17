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DHA

İstanbul Bayrampaşa'da Muratpaşa Mahallesi Kosova Caddesi'nde bulunan bir dairede 16 Ocak Perşembe günü meydana gelen olayda, ev sahipleri daireye hırsız girdiğini fark etti.

Bunun üzerine durum polise bildirildi.

51 AYRI GÜVENLİK KAMERASI KAYDI İNCELENDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı.

Polis ekipleri, toplam 51 ayrı güvenlik kamerası kaydı izleyerek kaçan şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Ekipler, kimlik bilgilerini tespit ettiği Ceylan Çiçek (36) ve Belkız Ura'yı (36) yakalamak için çalışma başlattı.

HAMİLE KADIN CAMDAN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Polis ekipleri, adresi belirlenen Ceylan Çiçek'in evine 22 Şubat Cumartesi günü operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında yakalanacağını anlayan ve hamile olduğu öğrenilen Çiçek, camdan atladı.

Ekipler tarafından yakalanan Çiçek, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

189 AYRI SUÇ KAYDI VE 472 YIL HAPİS CEZASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Çiçek'in emniyette yapılan sorgusunda 13 çocuğu olduğu, 14'üncü çocuğuna da hamile olduğu, 189 ayrı suçtan kaydı, 20 ayrı dosyadan aranması olduğu ayrıca 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve hamilelik nedeniyle ertelenmiş 472 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çiçek, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

54 ayrı suçtan poliste kaydı olduğu belirlenen Belkız Ura'yı yakalama çalışmaları devam ediyor.

DOĞUM YAPAN KADIN SERBEST BIRAKILDI

Diğer yandan, tutuklanarak cezaevine konulan ve 14'üncü çocuğuna hamile olan Ceylan Çiçek'in doğum yaptığı öğrenildi.

Hamilelik nedeniyle hakkında ertelenmiş 472 yıl hapis cezası olan Çiçek, serbest bırakıldı