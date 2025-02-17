İstanbul'da üst geçide çarpan otomobil sürücüsü öldü

İHA

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde seyreden 23 yaşındaki otomobil sürücüsü Ahmet Arslan, gece saat 02.30 sıralarında Sultangazi - Arnavutköy çevre yolu üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde kontrolden çıkarak savrulan otomobil, yol üzerinde bulunan bariyere çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle tekrar savrulan araç üst geçite çarparak durabildi.

SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle aracın farklı noktalarında ağır hasar oluştu.

Araç kullanılamaz hale gelirken sürücüsü Ahmet Arslan, ihbarlar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılan sürücünün yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Ekiplerin kazanın nasıl olduğunu aydınlatmaya yönelik çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.