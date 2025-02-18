İstanbul'da uyuşturucu etkisindeyken dövdükleri şahsı camdan attılar

DHA

İstanbul'un Aksaray ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı...

Şubat ayında İstanbul'a gelen Fas uyruklu İlyas Belaiz (25), kuzeni W.S, kendilerine kalacak yer ayarlamaları için M.D. ve S.S. ile görüştü.

M.D. ve S.S., Belaiz ile W.S.’yi Aksaray’da bulunan bir eve götürdü.

M.D., S.S. ve W.S., Aksaray'daki evde uyuşturucu kullanmaya başladı.

ÖNCE DARBEDİP SONRA CAMDAN ATTILAR

Uyuşturucunun da etkisiyle 3 kişi, uyuşturucu kullanmak istemeyen Belaiz ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle Belaiz, darbedildikten sonra camdan atıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaklaşık 10 metreden düşen Belaiz, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıdı.

Fas uyruklu İlyas Belaiz, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KUZENİ VE ARKADAŞLARI TUTUKLANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Binadan çıkan şüphelileri tespit eden polis, kuzen W.S ile M.D. ve S.S’yi kısa sürede yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.