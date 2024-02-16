İstanbul'da vahşet: 4 yaşındaki oğlunun boğazını kesti Küçük çocuğu vahşice kalbinden bıçaklayıp boğazını kesen anneye, akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle ceza verilmedi. Anne mahkemede verdiği ifadede, "Bebeğimi benden almasınlar diye kestim" dedi.

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İHA

İstanbul'da vahşice oğlunu öldüren anne için mahkeme kararı belli oldu.

Beylikdüzü’nde 19 Şubat 2022 tarihinde yabancı uyruklu Sarah Olabi, 4 yaşındaki oğlu Mohammad Tahan’ı kalbinden bıçaklayıp, boğazını keserek öldürdü.

Karar açıklandı

Olaya ilişkin yargılanan sanık Olabi hakkında karar açıklandı.

Sanık Sarah Olabi, tutuklu bulunduğu cezaevinden görüntülü bağlantı ile katıldı.

Cezai ehliyetinin olmadığı belirlendi

Duruşmada mahkeme başkanı, sanığın suç tarihi itibariyle cezai ehliyetinin olmadığı yönünde hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunun mahkemeye ulaştığını belirtti.

Davaya ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, sanığın 4 yaşındaki öz oğlunu kesici delici aletle kesmek suretiyle öldürdüğünün sabit olduğunu aktardı.

Ceza verilmemesine karar verildi

Savcı, Olabi'nin cezai sorumluluğu bulunmamasından dolayı, ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini talep etti.

Mütalaada, sanığın yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedbir altına alınmasına karar verilmesi istendi.

"Başka biri yaptı, ben yapmadım sanki"

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanık Olabi, mahkemeye “Yani tahliye olacak mıyım?” diye sordu. Olabi, savunmasının devamında ağlayarak “Ben olaya hala inanmıyorum, olanları kötü bir rüya olarak düşünüyorum. Çocuğumu kaybettim hala inanmıyorum. Başka biri yaptı gibi, ben yapmadım sanki. Ben çocuğumu seviyorum tahliye istiyorum.” dedi.

Sanığa ceza verilmedi

Kararını açıklayan mahkeme, Olabi’nin ‘nitelikli kasten öldürme’ suçu sabit olmakla birlikte, akıl hastası olması nedeniyle sanığa ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Mahkemeye teşekkür etti

Mahkeme, sanığın yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedbir altına alınmasına karar verdi. Öte yandan kararı duyan sanık anne, mahkemeye teşekkür etti.

İddianame hazırlandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sarah Olabi’nin olay tarihinden bir hafta önce babasını ziyaret etmek için İstanbul’a geldiği ve babasının evinde kaldığı anlattı.

"Kendimi öldürmek için bileklerimi ve göğsümü kestim"

Sarah Olabi iddianamede yer verilen savunmasında, “11 yıldır psikolojik rahatsızlığım nedeniyle ilaç kullandım. Olaydan bir hafta önce İstanbul’a annem ve bebeğimle geldik. İstanbul’da rahatsızlığım arttı. Bebeğimle beraber babamın ikamet ettiği eve gittik. Gece rüyamda kabus gördüm. Kabusta oğlumu benden alacaklarını gördüm. Almasınlar diye oğluma sarıldım ve ağzını kapattım, ağzından kan geldiğini gördüm. Yatağa bıraktım. Bebeğimi hareketsiz olarak görünce mutfağa gidip bıçak aldım ve odaya geri döndüm. Kendimi öldürmek için bileklerimi ve göğsümü kestim.

"Bebeğimi almasınlar diye kestim"

Ben öldükten sonra bebeğimi almasınlar diye bebeğimi de kestim. Daha sonra kendimi kaybettim. Olanları hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde dilimin bir parçasını keserek kopan parçayı bebeğimin yanına attım. Kapının çaldığını duydum. Kimse görmesin diye kaldığım odanın kapısını açmadım. Kimseye zarar vermek istemedim. Gece gördüğüm kabustan dolayı gerçekleşti. Bebeğimi benden alacaklar diye kendimi kaybettim.” ifadelerini kullanmıştı. İddianamede, Sarah Olabi hakkında ‘kendisini savunamayacak çocuğu canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)