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İstanbul'da villaya kumarhane baskını: 38 kişi yakalandı

İstanbul'da villaya kumarhane baskını: 38 kişi yakalandı Beykoz'da kumarhane olarak düzenlenmiş 3 katlı villaya yapılan baskında 38 kişi yakalandı. Operasyon sırasında kumar oynadığı tespit edilen şüphelilere toplam 351 bin 386 lira para cezası kesildi.