İstanbul'da yabancı uyruklu yolcuyu döverek öldüren taksici tutuklandı Beyoğlu ilçesinde kısa mesafe iddiasıyla aracına almadığı 57 yaşındaki Fas uyruklu adamı döverek ölümüne neden olan taksici tutuklandı.

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İHA

Megakentin taksicileri her gün yeni bir olaya karışıyor...

Ama bu kez hepsinden farklı bir olayla gündemdeler.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Asmalı Mescit Mahallesi’nde 14 Ağustos günü saat 10.30'da 57 yaşındaki Fas uyruklu Jamal Doumane, arkadaşlarını ziyaret etmek için yoldan geçen bir taksiyi durdurdu.

İddiaya göre taksici, turistin gideceği adresi kısa mesafe bulması nedeniyle aracına almadı.

Tartışma kavgaya dönüştü

Bu duruma sinirlenen Doumane ve taksici arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Taksici, attığı yumrukla Doumane’yi yere düşürerek başını asfalta çarpmasına sebep oldu ve olay yerinden aracına binerek kaçtı.

Hayatını kaybetti

Yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi altına alınan ağır yaralı Jamal Doumane’nin bu sabaha karşı hayatını kaybettiği öğrenildi.

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalanan şüpheli taksici Doğan G. ‘kasten yaralama’ suçundan adli işlem yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan Doğan G. adli kontrol hükümleri uygulanarak ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Tutuklandı

Savcılığın talimatıyla tekrar gözaltına alınan şüpheli Doğan G., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ‘kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma’ suçundan tutuklandı.