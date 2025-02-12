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İHA

İstanbul'un Esenler ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde alevler yükseldi.

Çevredeki 4 katlı apartmanda, gece saatlerinde yangın çıktı.

Sebebi bilinmeyen yangın kısa sürede büyüdü.

BALKONDAN ATLADILAR

Duman yayılınca içeride mahsur kalan daire sakinleri panikledi.

Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şahıslar ardından 1. kattaki evin balkonundan aşağı atladı.

Çevredekiler ise panik yapıp, atlayanlara yardım etti.

O ANLAR KAMERADA

O anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın kontrol altına alınırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.