İstanbul'da yankesici kadına suçüstü! Güven timleri affetmedi Şişhane Meydanı’nda kadınların yanına yaklaşarak çantalarından telefonlarını çalan yankesici kadın, güven timleri tarafından suçüstü yakalandı.

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İHA

İstanbul Taksim'deki kalabalığı fırsat bilen bir yankesici, hedef aldığı kadınları takip etmeye başladı.

Turist oldukları öğrenilen kadınların üstlerinden ve çantalarından cep telefonlarını yankesicilik yoluyla çaldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Güven Timleri Amirliği polisleri, mağazanın kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan çalışma sonucunda yankesici hırsızın emniyette hırsızlık suçlarından kaydı bulunan Nur Sultan K. olduğunu tespit edildi.

Kadın güven timi kadın hırsızı kolundan yakaladı

Genellikle kalabalık yerlerde hırsızlık yapan kadını takibe alan güven timleri, Şişhane Meydanı’nda bir turiste yaklaştığını gördü.

Bunun üzerine göz takibine alan polis, kadının turist Bhumika Madhukar Sapre’nin çantasından iki denemede yaklaşık 75 bin lira değerinde olan cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı.

Bunu gören kadın güven timi, koşarak yankesicilik yapan kadının yanına yaklaştı. Hırsızı kolundan yakalayan güven timleri, telefonu da sahibine teslim etti.

Yankesici tutuklandı

Gözaltına alınan yankesici Nur Sultan K. emniyete götürülerek ifadesi alındı. Adli işlemleri yapılan kadının, geçtiğimiz hafta Cumartesi günü de bir mağazada kadının telefonunu çaldığı ortaya çıktı. İşlemlerinin tamamlanması sonrası adliyeye sevk edilen Nur Sultan K. çıkartıldığı mahkemece “yankesicilik” suçundan tutuklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)