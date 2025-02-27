İstanbul'da yaşayan oyuncu Naşit Özcan beyin kanaması geçirdi

DHA

İstanbul'da yaşayan oyuncu Naşit Özcan'dan sevenlerine kötü haber...

1987 yılında hayatını kaybeden tiyatro ve sinema oyuncusu Adile Naşit’in yeğeni, oyuncu Naşit Özcan, 5 gün önce ikametinde rahatsızlandı.

Özcan, Göztepe'deki Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Yapılan acil müdahalede beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Özcan, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Özcan’ın sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

"ÇOK İYİ BAKILIYOR"

Özcan’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Sevgili dostlar Naşit beş gün önce beyin kanaması geçirdi. Şu anda Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’nde yoğun bakımda.

İki gündür entübe ama bilinci yerinde maalesef ziyaret yok. Naşit’in durumu stabil, uzun bir süreç olacak gibi görünüyor. O iyi olsun da önemli olan o. Her açıdan çok iyi bakılıyor" ifadeleri yer aldı.