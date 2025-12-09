Abone ol: Google News

İstanbul'da yılbaşı ışık süslemeleri alev aldı: Facianın eşiğinden dönüldü

Kadıköy'de bulunan bir aydınlatma direğinden yılbaşı sokak süslemeleri için çekildiği öne sürülen elektrik kablosunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürülürken, yoğun yaya trafiğinin olduğu caddede muhtemel bir facianın önüne geçildi.

Yayınlama Tarihi: 09.12.2025 16:17
  • Kadıköy'de yılbaşı süslemeleri için kullanılan kaçak elektrik kablosu yağışın etkisiyle yangına sebep oldu.
  • İtfaiye ekipleri, vatandaşların yardımıyla yangını kontrol altına alarak olası bir facianın önüne geçti.
  • Olay, İzmir'de meydana gelen benzer trajik bir kazayı hatırlattı.

İstanbul'da Kadıköy Belediyesi tarafından Bağdat Caddesi'nde yılbaşı için yapılan cadde süslemelerinde, yol üzerindeki aydınlatma lambasından sokak süsü lambalarına kaçak elektrik bağlantısı yapıldı.

Yağışın da etkisiyle kaçak elektriğin bağlandığı öne sürülen süslemelerde kısa devre yaşanması sonucu yangın çıktı.

YANGIN MÜDAHALELER SONUCU BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Durumu fark eden vatandaşlar alevlere ilk müdahaleyi yaparken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması ve vatandaşların desteğiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

İstanbul'un en yoğun ve prestijli caddelerinden biri olan Bağdat Caddesi'nde kalabalık saatlerde yaşanabilecek muhtemel bir faciadan dönüldü.

YAŞANANLAR İZMİR'DEKİ ACI OLAYI AKILLARA GETİRDİ

Öte yandan olay, geçen yıl İzmir'in Konak ilçesinde yağmur sırasında yolun karşısına geçmek isteyen 2 kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği acı olayı akıllara getirdi.

