Abone ol: Google News

İstanbul'da yol verme tartışmasında bir otomobilin camları yumruklandı

Beşiktaş’ta trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Hafif ticari araç sürücüsünün, otomobilin önünü kesip camı yumrukladığı anlar ile başka bir sürücünün de kavgaya dahil olduğu görüntüler, cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 03.12.2025 17:46
  • Beşiktaş'ta yol verme tartışması kavgaya dönüştü.
  • Hafif ticari araç sürücüsü, otomobilin önünü kesip camı yumrukladı.
  • Olay başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, iki sürücü arasında seyir halindeyken yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine hafif ticari araç sürücüsü, otomobilin önünü kesti.

Aracından inen sürücü otomobilin camını yumruklamaya başladı. Yumruklu saldırı sırasında küfür de eden hafif ticari araç sürücüsü, daha sonra aracına binerek olay yerinden ayrıldı.

İKİ FARKLI SÜRÜCÜ SALDIRDI

Arkadan gelen başka bir sürücü de otomobil sürücüsüne hakaret ve küfrederken, otomobilin camını da yumrukladı.

O anlar, trafikteki başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

3. Sayfa Haberleri