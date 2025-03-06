İstanbul'da yol verme tartışmasında 'tornavidalı tehdit'

İHA
Trafik magandaları toplumun huzur ve güvenliğini bozmaya devam ediyor.
Bu kez İstanbul Avcılar'da dün saat 09.10'da meydana gelen olayda, iki sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma nedeniyle duran kamyonet şoförü D.S., aşağı indi.
TORNAVİDALI TEHDİT
Aşağı inen kamyonet şoförü D.S., daha sonrasında diğer kamyonet sürücüsünü tornavidayla tehdit etti.
O ANLARI KAYDA ALDI
Bu anları kayda alan sürücü, kendisine hakaret de eden şahsa, "Haydi çıkar tornavidayı" dedi.
Saldırgan ardından olay yerinden uzaklaştı.
KISA SÜREDE YAKALANARAK ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ
Plaka bilgileri tespit edilen D.S., kısa sürede yakalandı.
Yakalanan şüpheli, "tehdit", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından adli makamlara sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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