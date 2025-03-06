İstanbul'da yol verme tartışmasında 'tornavidalı tehdit'

İHA

Trafik magandaları toplumun huzur ve güvenliğini bozmaya devam ediyor.

Bu kez İstanbul Avcılar'da dün saat 09.10'da meydana gelen olayda, iki sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma nedeniyle duran kamyonet şoförü D.S., aşağı indi.

TORNAVİDALI TEHDİT

Aşağı inen kamyonet şoförü D.S., daha sonrasında diğer kamyonet sürücüsünü tornavidayla tehdit etti.

O ANLARI KAYDA ALDI

Bu anları kayda alan sürücü, kendisine hakaret de eden şahsa, "Haydi çıkar tornavidayı" dedi.

Saldırgan ardından olay yerinden uzaklaştı.

KISA SÜREDE YAKALANARAK ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ

Plaka bilgileri tespit edilen D.S., kısa sürede yakalandı.

Yakalanan şüpheli, "tehdit", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından adli makamlara sevk edildi.