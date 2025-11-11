İstanbul'da yumruk yumruğa borç kavgasında kadın yerlerde sürüklendi

- Esenyurt'ta borç nedeniyle tartışan bir adam ve iş yeri sahibi yumruklu kavgaya karıştı.
- Kadın, kavgayı ayırmak isterken darbe aldı ve yere düşüp sürüklendi.
- Olay, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Kıraç mevkiinde bulunan bir fırında aralarında borç nedeniyle uzun süredir husumet bulunan bir adam, yanındaki kadın ile iş yerine gitti.
Borcu ödedikten sonra iş yeri sahibi, dükkanın kapısını kapatmak istedi.
YUMRUKLA SALDIRDI
Bu duruma öfkelenen adam, iş yeri sahibine yumrukla saldırdı.
YUMRUKLARIN HEDEFİ OLDU
Uzun süre boyunca yumruk yumruğa kavga eden ikiliyi ayırmak isteyen kadın ise yumrukların hedefi oldu.
YERDE SÜRÜKLENDİ
Aldığı darbelerle yere düşen kadın, uzun süre yerde sürüklendi.
KAMERALARA YANSIDI
Yaşanan o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.