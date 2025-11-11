İstanbul'da yumruk yumruğa borç kavgasında kadın yerlerde sürüklendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Kıraç mevkiinde bulunan bir fırında aralarında borç nedeniyle uzun süredir husumet bulunan bir adam, yanındaki kadın ile iş yerine gitti.

Borcu ödedikten sonra iş yeri sahibi, dükkanın kapısını kapatmak istedi.

YUMRUKLA SALDIRDI

Bu duruma öfkelenen adam, iş yeri sahibine yumrukla saldırdı.

YUMRUKLARIN HEDEFİ OLDU

Uzun süre boyunca yumruk yumruğa kavga eden ikiliyi ayırmak isteyen kadın ise yumrukların hedefi oldu.

YERDE SÜRÜKLENDİ

Aldığı darbelerle yere düşen kadın, uzun süre yerde sürüklendi.

KAMERALARA YANSIDI

Yaşanan o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.