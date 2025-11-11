Abone ol: Google News

İstanbul'da yumruk yumruğa borç kavgasında kadın yerlerde sürüklendi

Esenyurt ilçesinde bir fırın sahibiyle aralarında borç nedeniyle husumet yaşayan 2 kişi, borcu ödemek için iş yerine gitti. Dükkan sahibinin borcunu aldıktan sonra kapıyı kapatmak istemesi üzerine yumruk yumruğa kavga çıktı. Olayı ayırmak isteyen kadın ise yerlerde sürüklendi.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 11.11.2025 17:04
  • Esenyurt'ta borç nedeniyle tartışan bir adam ve iş yeri sahibi yumruklu kavgaya karıştı.
  • Kadın, kavgayı ayırmak isterken darbe aldı ve yere düşüp sürüklendi.
  • Olay, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Kıraç mevkiinde bulunan bir fırında aralarında borç nedeniyle uzun süredir husumet bulunan bir adam, yanındaki kadın ile iş yerine gitti.

Borcu ödedikten sonra iş yeri sahibi, dükkanın kapısını kapatmak istedi.

YUMRUKLA SALDIRDI

Bu duruma öfkelenen adam, iş yeri sahibine yumrukla saldırdı.

YUMRUKLARIN HEDEFİ OLDU

Uzun süre boyunca yumruk yumruğa kavga eden ikiliyi ayırmak isteyen kadın ise yumrukların hedefi oldu.

YERDE SÜRÜKLENDİ

Aldığı darbelerle yere düşen kadın, uzun süre yerde sürüklendi.

KAMERALARA YANSIDI

Yaşanan o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

3. Sayfa Haberleri