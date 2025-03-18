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DHA

İstanbul Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Kaldırımda yürüyen yayanın üzerine henüz bilinmeyen bir nedenle aydınlatma direği devrildi.

Devrilme sonrasında kaldırımda yürüyen ve henüz ismi öğrenilemeyen kişi, ağır yaralandı.

Yoldan geçenler yaralının yardımına koştu.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Olay anında yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, kaldırımda yürüyen kişinin üzerine aydınlatma direğinin düştüğü anlar yer aldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"ELEKTRİK DİREĞİNİN ADAMIN ÜZERİNE DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜK"

Olaya tanık olan Emin Emengen, "Dışarı çıktığımızda elektrik direğinin adamın üstüne devrildiğini gördük. Komşular ve esnaf olarak ilk müdahaleyi biz yaptık. Adamın omuzuna düşüyor, oradan sekerek bacağına düşüyor.

Daha sonra ambulans ve itfaiye geldi. Bacakta kırık var, omuzunda kırık olup olmadığını bilmiyorum. Ama hayati bir tehlike düşünmüyorum. Bacak biraz sıkıntılı, Allah yardımcısı olsun." dedi.