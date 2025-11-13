İstanbul'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan ailenin iki küçük çocuğu hayatını kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Almanya’dan İstanbul’a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti, çocuklarıyla birlikte İstanbul'un Fatih ilçesinde bir otele yerleşti.

12 Kasım gece saatlerinde, mide bulantısı ve kusma şikayeti başlayan aile için otel görevlileri sağlık ekiplerine haber verdi.

Hastanede tedavileri yapılan aile, daha sonra yeniden otele döndü.

ANNE, GECE KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Gece ilerleyen saatlerde anne Çiğdem Böcek, 3 yaşındaki kızı Masal Böcek’i hareketsiz halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan çocuklardan Masal ve ağabeyi Kadir Muhammet, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Baba Servet Böcek'in entübe edildiği, anne Çiğdem Böcek'in ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi.

ORTAKÖY'DE KUMPİR VE MİDYE YEDİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Yapılan incelemelerde, ailenin İstanbul’a geldikten sonra Ortaköy’de bir seyyar satıcıdan midye, ardından bir restoranda kumpir yediği belirlendi.

Otelin güvenlik kameraları ve çevredeki kayıtlar incelemeye alınırken, 4 kişinin ifadesine başvuruldu.

Ailenin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonuçlarının ardından netlik kazanacak.

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRÜ'NDEN AÇIKLAMA

Zehirlenen ailenin durumuna ilişkin açıklama yapan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "Ailenin 3 ve 6 yaşlarındaki çocukları yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Anne ve babanın yoğun bakımdaki tedavileri sürmektedir" dedi.

Abdullah Emre Güner açıklamasında şu ifadelere yer verdi: