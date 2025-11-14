İstanbul'daki kazada motosiklet sürücüsü yolun karşısına uçtu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı’nda bir motosikletli, dün akşam saatlerinde trafikte seyir halindeki araca çarptı.

Kazanın etkisiyle motosikletten fırlayan sürücü, metrelerce sürüklenerek karşı istikamete uçtu ve çağrılan sağlık ekiplerince yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

KAZA ARAÇ ŞERİT DEĞİŞTİRMEK İSTERKEN YAŞANDI

Seyir halindeki bir araç, başka bir aracın önüne geçmesiyle şerit değiştirmek istedi. O sırada süratli şekilde ilerleyen motosiklet sürücüsü, kendini sol şeride atmak isterken önündeki araca çarptı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YOLA FIRLADI

Kazanın etkisiyle motosikletten fırlatan sürücü, metrelerce sürüklenerek yolun karşı istikametine geçti.

ESENYURT’TA FECİ MOTOSİKLET KAZASI KAMERAYA YANSIDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, yaşanan o kaza anları saniye saniye araç kamerasına yansıdı.



