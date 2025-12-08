Abone ol: Google News

Mardin'de tamirci incelerken telefonun bataryası patladı

Midyat’ta bir cep telefonunun bataryası tamir sırasında alev alarak patladı; iş yeri dumanla doldu. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yayınlama Tarihi: 08.12.2025 21:35
  • Midyat'ta bir cep telefonunun bataryası tamir sırasında patladı, iş yeri dumanla doldu.
  • Tamir ustası Zeynel Abidin Ertaş, alev alan bataryayı dışarı çıkarmaya çalıştı.
  • Olayda yaralanma yaşanmadı, iş yerinde küçük hasar oluştu.

Mardin’in Midyat ilçesinde tamir için getirilen bir cep telefonunun bataryası, kontrol sırasında aniden patladı. Olay, Yeni Mahalle’de bulunan bir teknik servis atölyesinde yaşandı.

TAMİR USTASI TELEFONU UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞTI

Telefonu inceleyen tamir ustası Zeynel Abidin Ertaş, bataryanın alev almasıyla hızla müdahale ederek cihazı iş yerinin dışına çıkarmaya çalıştı. Patlamanın etkisiyle iş yeri kısa sürede dumanla kaplandı.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, iş yerinde küçük çaplı hasar oluştu. Patlama anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

