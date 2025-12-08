Mardin'de tamirci incelerken telefonun bataryası patladı

- Midyat'ta bir cep telefonunun bataryası tamir sırasında patladı, iş yeri dumanla doldu.
- Tamir ustası Zeynel Abidin Ertaş, alev alan bataryayı dışarı çıkarmaya çalıştı.
- Olayda yaralanma yaşanmadı, iş yerinde küçük hasar oluştu.
Mardin’in Midyat ilçesinde tamir için getirilen bir cep telefonunun bataryası, kontrol sırasında aniden patladı. Olay, Yeni Mahalle’de bulunan bir teknik servis atölyesinde yaşandı.
TAMİR USTASI TELEFONU UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞTI
Telefonu inceleyen tamir ustası Zeynel Abidin Ertaş, bataryanın alev almasıyla hızla müdahale ederek cihazı iş yerinin dışına çıkarmaya çalıştı. Patlamanın etkisiyle iş yeri kısa sürede dumanla kaplandı.
Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, iş yerinde küçük çaplı hasar oluştu. Patlama anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.