İstanbul'daki zincirleme trafik kazasında motosiklet sürücüsünün bacağı koptu

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde feci kaza...

Burhaniye Mahallesi Abdullahağa Caddesi üzerinde öğle saatlerinde gerçekleşen kazada Üsküdar Belediyesine ait hafriyat kamyonu iddiaya göre, yokuş aşağı indiği sırada frenleri tutmadı.

KAMYON ARACA, ARAÇ MOTOSİKLETE ÇARPTI

Freni tutmayan kamyon, cadde üzerinde seyir halinde bulunan Mahir Tulgar yönetimindeki hafif ticari araca çarptı.

Hafif ticari araç, çarpmanın etkisiyle savrularak motosiklete çarpıp yan yattı.

BACAĞI KOPTU

Kazada motosiklet sürücüsünün bacağı koptu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

O ANLAR KAMERADA

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, kaza nedeniyle park halindeki iki otomobil de zarar gördü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

"BİZE VURUNCA BİZ DE MOTOSİKLETE VURDUK"

Hafif ticari aracın sürücüsü Mahir Tulgar, "Seyir halindeydik. Ara sokaktan da kamyon geliyordu, freni patlamış.

Bize vurunca bizim araçta aşağıdan gelen seyir halindeki motosiklete çarptı. Kaza bu şekilde oldu. Motosikletlinin ayağı kopmuş." dedi.