İstanbul'un iki ilçesinde, iki farklı hırsızlık kamerada

İstanbul'da yaşanan ilk olayda, Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde perşembe günü öğle saatlerinde bir iş merkezine gelen şapkalı kişi, tekstil firmasının bulunduğu kata çıktı.

İş yerinde kimsenin olmamasını fırsat bilen kişi, yönetim ofisine yöneldi.

BİLGİSAYAR BULUNAN ÇANTAYI ÇALDI

İçeri giren şüpheli, bir süre oyalandıktan sonra içinde dizüstü bilgisayar ve işle ilgili flaş belleklerin bulunduğu çantayı çaldı.

ESKİ TERLİĞİNİ ÇIKARIP TEZGAHTAKİNİ ALDI

Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi'nde ise bir kişi, 28 Haziran Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında bir iş yerinin önünde bulunan terlik tezgahına geldi.

Beğendiği terlikleri deneyen şüpheli, ayağındaki eski terlikleri çıkararak yeni terlikleri giydi.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Eski terliklerini bırakan şüpheli, olay yerinden uzaklaştı.

Her iki hırsızlık olayı da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.