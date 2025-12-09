İzmir açıklarında 10'u çocuk 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

- İzmir Seferihisar açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 10'u çocuk 37 göçmen kurtarıldı.
- Göçmen kaçakçılığı şüphesiyle 1 kişi gözaltına alındı.
- Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 10'u çocuk 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.
1 GÖZALTI
Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli de gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.