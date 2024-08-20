İzmir Körfezi'ndeki balık ölümleri araştırılıyor Vatandaşların endişeyle gözlemlediği balık ölümleri, İzmir Körfezi'nin ekolojik dengesi konusunda yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

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AA & Ensonhaber

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yer alan Turan sahilinde çok sayıda ölü balık gören vatandaşlar, durumu hemen İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Olayla ilgili araştırma başlatan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kirlilik belirtileri gözlenen sudan ve balıklardan numune alarak incelemelere başladı.

Turan Mahallesi Muhtarı Nursel Ölmez, sabah sahilden kötü koku gelmesi üzerine inceleme yaptıklarını, çok sayıda balığın kıyıya vurduğunu görünce durumu ekiplere bildirdiklerini söyledi.

"SULARIN AŞIRI ISINMASI NEDENLİ OLABİLİR"

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlanma Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Aydın da otopsi yapmadan kesin bir neden belirtmenin mümkün olmadığını dile getirerek, "Suların aşırı ısınması nedenli birçok şey olabilir. Bunların başında oksijen yetersizliği gelir. Sonrasında oksijeni tüketen plankton artışı olabilir." dedi.