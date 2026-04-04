Cristiano Ronaldo'dan Besmele ile penaltı vuruşu

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile mücadele eden Cristiano Ronaldo, skorun 2-2 olduğu anlarda kazanılan penaltıda topun başına geçti. Tecrübeli yıldız, baskının en yüksek olduğu dakikalarda soğukkanlılığını koruyarak takımını öne geçiren golü kaydetti.

PENALTI ÖNCESİ "BESMELE" ÇEKTİ

Penaltı vuruşu öncesinde Ronaldo’nun dudak hareketleri kameralara net şekilde yansıdı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, yıldız oyuncunun vuruş öncesinde “besmele” çektiği iddiası gündem oldu.

Bu anlar özellikle Türkiye ve Arap dünyasında futbolseverler arasında yoğun şekilde paylaşıldı ve farklı yorumlara neden oldu.

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI

Kısa sürede viral olan görüntüler, spor kamuoyunun en çok konuştuğu başlıklardan biri haline geldi. Bazı kullanıcılar bu hareketi kültürel bir yakınlık göstergesi olarak değerlendirirken, bazıları ise görüntülerin yorumlanışına temkinli yaklaştı.

GOLÜYLE GALİBİYETİ GETİRDİ

Tüm tartışmaların ötesinde Ronaldo, attığı penaltı golüyle takımını 3-2 öne geçirerek galibiyette başrol oynadı. Karşılaşma sonrası hem performansı hem de penaltı öncesi görüntüleri spor programlarında geniş yer buldu.

DAHA ÖNCE DE "BİSMİLLAH" DİYEREK GOL ATMIŞTI

Cristiano Ronaldo, kariyerinin farklı dönemlerinde saha içindeki jest ve mimikleriyle sık sık gündeme gelirken, daha önce yaptığı sevinç gösterileriyle de dikkat çekmişti. Bu son görüntü ise yıldız oyuncunun saha dışı etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.