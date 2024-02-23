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İzmir'de 15 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı

İzmir'de 15 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı İzmir’in Karabağlar ilçesinde, kumar oynandığı ihbarı üzerine bir iş yerine baskın yapan ekipler, 15 kişiyi suçüstü yakaladı. Aramalarda; uyuşturucu haplar, ruhsatsız tabancalar ve 920 bin TL'lik borç senetleri ele geçirildi.