İzmir'de 17 yaşında ama 95 yıl hapisle aranıyordu: Yakalandı

İzmir'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyon hayrete düşürdü.

17 YAŞINDAKİ HIRSIZI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, hakkında çok sayıda hırsızlık suçundan kesinleşmiş 95 yıl 2 ay 9 gün hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar ettiği belirlenen 17 yaşındaki A.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

KISKIVRAK YAKALANDI

Ekiplerin yürüttüğü titiz takip ve saha çalışmaları sonucunda genç yaşına rağmen onlarca suça karıştığı belirlenen A.Ç., polis ekiplerinin operasyonuyla saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı.

ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ

Yakalanan 17 yaşındaki A.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.