İzmir'de 60 yılla aranan şahıs yakalandı

DHA
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahıslara yönelik yapılan çalışma başlattı.
Bu kapsamında, 44 ayrı suçtan toplamda 60 yıl 5 ay 80 gün kesinleşmiş hapis cezası olan C.D. isimli şahısın saklandığı yeri tespit edildi.
Harekete geçen Jandarma ekipleri, 25 Mart günü Karaburun İlçesi Küçükbahçe Mahallesi’nde bulunan çiftliğe baskın düzenlendi.
YAKALANDI
Saklandığı adreste kıs kıvrak yakalanan C.D. gözaltına alınarak ilçe jandarma komutanlığına sevk edildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Suç makinesi C.D. jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilerce tutuklanarak İzmir 4 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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