İzmir'de alıkoydukları müteahhide tehditle boş senet imzalattılar Gaziemir ilçesinde E.U., F.K., B.G. ve E.S., oto alım satım işi yapan müteahhit B.Y.'yi oto galeride alıkoyup, tabancayla tehdit ederek boş senetlere imza attırdı. B.Y.'yi bırakan şüpheliler, operasyonla yakalandı.

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DHA

9 Ağustos'ta İzmir'in Gaziemir ilçesinde oto galeri işi yapan E.U. ve F.K., oto alım satım işi de yapan müteahhit B.Y. ile bir pastanede buluşup, oto galeriye geçti.

SİLAHLA TEHDİT EDİP BOŞ SENET İMZALATTILAR

Burada E.U., F.K., B.G. ve E.S., B.Y.'yi tabancayla tehdit edip, cep telefonunu aldı. Şüpheliler, alıkoydukları ve darbettikleri B.Y.'ye boş senetlere imza attırıp bıraktı.

B.Y., durumu polis ekiplerine bildirdi.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro, Teknik Büro, Suç Analiz Merkezi (SAM) Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Adresleri tespit edilen şüpheliler, ev ve iş yerlerine önceki gün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Aramalarda gasbedilen cep telefonu, 4 ruhsatsız tabanca ile 725 mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.U ve F.K tutuklandı, B.G ve E.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)