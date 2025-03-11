İzmir'de alkollü sürücü kazada hafif yaralandı

İHA

İzmir'in Buca ilçesi Hürriyet Mahallesi Aydın Hat Boyu Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, 6. Sanayi Sitesi'nden Şirinyer yönüne seyreden 30 yaşlarında ve alkollü olduğu öne sürülen bir sürücünün yönetimindeki otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı.

Bunun üzerine otomobil, park halindeki 6 araca çarparak durabildi.

ÇARPIŞMADA ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü ilerledi. Çarpışmada hurdaya dönen araçlar, çekicilerle yoldan kaldırıldı.

"BİR SÜRE SONRA KAÇMAYA ÇALIŞTI AMA BİZ YAKALADIK"

Kazayı gören esnaf Nihat Tutuş, şöyle konuştu:

Aşırı ses duyduk ve hemen dışarı çıktık. Bir araba park halindeki araçlara çarptı. Alkollü olduğunu düşünüyoruz. Biz adamı aracın içinden çıkardık. Bir süre sonra kaçmaya çalıştı ama biz yakaladık. Polis ekiplerini çağırdık. Benim aracım park halindeydi, hasar oluştu. Komşumun aracı kullanılamaz hale geldi."

Fethi Tutuş ise, "Lüks otomobil araçları ezdi. Sürücü içeride sıkışmıştı. Biz yardım ettik ve çıkarttık. Kaşı yarılmıştı. Diğer araçlarda da bayağı bir hasar var. Bizim aracımız da hasarlı. Fakat çok şükür bizde bir can sıkıntısı yok." diye konuştu.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.