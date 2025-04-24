İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, Heykel Meydanı'nda rutin kontrol yaptıkları sırada bir hafif ticari aracı durdurdu.
Trafik polisinin ehliyet kontrolü yapacağını söylemesi üzerine 19 yaşındaki sürücü Ş.S., hafif ticari aracı polisin üzerine sürdü.
ARACINI 500 METRE BOYUNCA SÜRMEYE DEVAM ETTİ
Bu sırada trafik polisi, hafif ticari aracın kaputuna tutundu.
Trafik polisi kaputta olmasına rağmen hafif ticari aracın sürücüsü Ş.S., yaklaşık 500 metre kaçtı.
ÖNÜNE BAŞKA BİR OTOMOBİL ÇIKINCA DURDU
Seyir halindeki Ş.S., önüne başka bir otomobilin çıkması sonucu durdurularak yakalandı.
Ş.S., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ
Olayla ilgili başlatılan inceleme kapsamında, alkol kontrolü yapan polis ekipleri, Ş.S.'nin 1.22 promil alkollü olduğunu tespit etti.
Öte yandan, hafif ticari aracın kaputunda 500 metre sürüklenen polis memuru ise yaralandı. Polis memuru, ekip aracı ile Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı.
TEDAVİ ALTINDAKİ POLİS MEMURUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Burada tedaviye alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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