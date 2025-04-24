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İzmir'de alkollü sürücü, polis memurunu aracın kaputunda 500 metre sürükledi

İzmir'de alkollü sürücü, polis memurunu aracın kaputunda 500 metre sürükledi Buca ilçesinde trafik polisi tarafından kontrol amacıyla durdurulan bir sürücü, polisin üzerine hafif ticari aracı sürdü. Kaputa tutunan polis memuru, yaklaşık 500 metre sürüklendi. Alkollü olduğu öğrenilen sürücü, başka bir otomobilin önüne geçmesi sonucu durduruldu.