İzmir'de annesinin görüştüğü kişiyi kamayla öldürdü
AA

İzmir'in Menderes ilçesinde 19 yaşındaki Suriye uyruklu A.H. şüphe üzerine takip ettiği annesinin, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 39 yaşındaki Hakan Özcan ile minibüste buluştuğunu gördü.

A.H, bunun üzerine minibüsten indirdiği Özcan'a kamayla saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık personeli, Hakan Özcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri, A.H'yi suç aletiyle yakaladı.

ANNESİYLE GÖRDÜĞÜ İÇİN ÖLDÜRDÜ

Şüphelinin jandarmadaki ifadesinde, Özcan'ı annesiyle görüştüğü için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Furkan Can
Editor