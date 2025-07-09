İzmir'de belediyenin işten çıkardığı çalışanlar için eylem düzenlendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında önceki dönem imzalanan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) kapsamında yaşanan anlaşmazlık sürüyor.

Geçmiş dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in seçime kısa süre kala Belediye-İş Sendikası ile imzaladığı TİS sonrası İzmir Büyükşehir Belediye'sinde kriz başladı.

Soyer'in ardından göreve gelen Başkanı Cemil Tugay söz konusu zammın sürdürülebilir olmadığını belirterek, sözleşme maddesinde yer alan eylül ayındaki enflasyon farkı zammının geri alınmasını talep etti.

TUGAY'DAN İŞÇİLERE REST

Ancak sendika bu talebe olumlu yanıt vermedi. Sendikanın geri adım atmaması üzerine belediye, toplam bin 30 kişiyi kapsayan işten çıkarma sürecini başlattı.

Başkan Tugay ile Belediye-İş Sendikası arasında yapılan görüşmelerin de sonuçsuz kalmasının ardından işten çıkarmalar oldu.

368 KİŞİ İŞTEN ÇIKARILDI

Türk-İş'e bağlı Belediye-İş Sendikası, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 368 işçinin çıkarıldığını açıkladı.

Bu kapsamda Belediye-İş Sendikası'na bağlı işçiler, sendika binası önünde toplanıp, Başkan Cemil Tugay'ın ofisinin de yer aldığı Egemenlik Binası'na yürüdü.

"ÜCRET ZAMMINDAN VAZGEÇİLMESİNİ DAYATIYOR"

Yürüyüşün ardından basın açıklaması yapan Belediye-İş Sendikası İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Savaş Atalay, "İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ şirketlerinde çalışan sendikamız üyesi 400'e yakın emekçi, Cemil Başkan tarafından 'işçi fazlalığı' ve 'azalan gelir' bahaneleriyle işten atıldı. Tugay Başkan, kendi bilgisi, işveren sendikasının onayıyla imzalanan toplu sözleşmenin ücret zammından vazgeçilmesini dayatıyor. Aksi takdirde, 'toplamda bin 30 emekçiyi, açlığa yoksulluğa terk edeceğim' diyor" dedi.

"132 BİN LİRALIK ASILSIZ BORDRO PAYLAŞIYOR"

Atalay, 'Her bir emekçinin hikayesi var. Çocuğu okuyan, ev kredisi ödeyen, hasta annesine-babasına bakan, aile hayali kuran, hamile, engelli arkadaşlarımız, kadın sığınma evinden çıkıp, ailesine yeni bir gelecek kurmak için alın teri döken emekçiler var. Bin 30 kişi. Aileleriyle birlikte binlerce kişi. İşçi çıkarmalarla taşeronlaşmanın önünü açmak isteyen Cemil Başkan, emekçilerle halkı karşı karşıya getirmek için 132 bin liralık asılsız bordroları paylaşıyor.

Bu rakamların sendikamızdaki işçilerin eline geçtiğini iddia ediyorsanız, 132 bin lirayı 90 bin liraya indirelim, eylülde yapılacak o 'çok yüksek zammı da almayalım.' Bu teklife de belediyenin sesi çıkmıyor, yalanlarla, algı oyunlarıyla işçiye baskı yaparak, halkı işçiye, işçiyi sendikaya kışkırtmaya devam ediyorlar. Ama yanılıyor. İzmir halkı emekçidir. İzmir halkı emekten yanadır" diye konuştu.

"YARIN YİNE BURADA OLACAĞIZ"

İşten çıkarılan çalışanlar geri alınana kadar meydanları terk etmeyeceklerini söyleyen Atalay, "Ne ekmeğimizden ne onurumuzdan ne de emekçi kardeşlerimizden vazgeçeriz. İşten haksızca atılan arkadaşlarımız işe geri alınana kadar, bu alanları terk etmeyeceğiz. Bugün buradayız, yarın yine burada olacağız" dedi.