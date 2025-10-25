İzmir'de bir evde anne, baba ve oğulları tabancayla öldürülmüş halde bulundu Torbalı ilçesindeki bir apartman dairesinde Şadi ve Hatice Avcı çifti ile oğulları Mehmet Avcı'nın tabancayla vurulmuş cesetleri bulundu. Mehmet Avcı'nın, anne ve babasını öldürdükten sonra intihar ettiği düşünülüyor. Cinayet ihtimali de araştırılıyor.

İlk bulgular, Mehmet Avcı'nın anne ve babasını öldürdükten sonra intihar ettiğini gösteriyor.

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan Mehmet Avcı, annesi Hatice Avcı ve babası Şadi Avcı'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, çilingir yardımıyla eve girdiklerinde anne-baba ve oğullarını tabancayla vurulmuş halde kanlar içinde buldu. BÜTÜN AİLE ÖLÜ BULUNDU Yapılan kontrolde, hepsinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde polis ekipleri detaylı inceleme yaptı. OLASI SENARYOLAR DEĞERLENDİRİLİYOR İlk belirlemelere göre Mehmet Avcı'nın, annesi Hatice ve babası Şadi Avcı'yı tabancayla vurup, ardından intihar ettiği düşünülüyor. Polis ekipleri, cinayet ihtimalini de değerlendiriyor. OTOPSİ YAPILACAK Ölenlerin cesedi, inceleme sonrası otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

