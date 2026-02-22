İzmir'de çıkan ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir evde, henüz bilinmeyen bir sebeple alevler yükseldi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken binada mahsur kalan M.A. kurtarıldı.

Dumandan etkilenen M.A., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

DUMANDAN ZEHİRLENEREK HAYATINI KAYBETTİ

Binada bir kişinin daha bulunduğu bilgisini alan ekipler, içeride arama çalışması yaptı.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, Güler A.'nın dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.