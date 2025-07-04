İzmir'de çıkan tartışmada 3 kardeş, otomatik av tüfeği ile öldürüldü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde dehşet dolu cinayet...
Ödemiş'in Hacıhasan Mahallesi'nde yaşanan olayda eski Hacıhasan Mahallesi muhtarı Metin Uçar ile Şahin Dinç, Latif Dinç ve İbrahim Dinç kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
KAVGA BÜYÜYÜNCE ATEŞ ETTİ
Tartışma kısa sürede büyüdü.
Metin Uçar, yanında bulundurduğu otomatik av tüfeğiyle 3 kardeşe ateş etti.
ÜÇ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ
Silah sesini duyan çevredekiler, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbarla gelen ekipler, 3 kardeşin olay yerinde öldüğünü belirledi.
TESLİM OLDU
Kardeşlerin cansız bedenleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, jandarmaya teslim olan Metin Uçar suçunu itiraf etti.