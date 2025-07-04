İzmir'de çıkan tartışmada 3 kardeş, otomatik av tüfeği ile öldürüldü Ödemiş ilçesinde bir mahallenin eski muhtarı ile 3 kardeş arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada eski muhtar Metin Uçar, 3 kardeşi av tüfeği ile vururken kardeşler olay yerinde yaşamını yitirdi.