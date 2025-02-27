İzmir'de cinsel istismar davasında şüpheli polise 10 yıl hapis cezası

AA

İzmir'de gerçekleşen cinsel istismar ve silahlı saldırı davasında sanık için istenen ceza belli oldu.

Karabağlar ilçesinde yaşayan Büşra K., 31 Ocak 2024'te şiddetli geçimsizlik yaşadığı gerekçesiyle boşanma davası açtığı eşi eve gelince KADES uygulamasından yardım istemiş, eve gelen polis memurları kadını karakola götürmüştü.

Karakoldaki işlemlerin ardından polislerce eve bırakılan Büşra K, evinin girişine kadar gelen S.A'nın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla polisin beylik tabancasıyla S.A'yı vurmuştu.

KENDİSİNE SALDIRAN POLİSİ VURDU

Olayın ardından kadın ve polis hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Büşra K. tutuklanmış, polis memuru S.A. da tedavisinin ardından açığa alınmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Büşra K. hakkında öldürmeye teşebbüs, S.A. hakkında da "konut dokunulmazlığını ihlali, cebir tehdit hile kullanarak cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" suçlamasıyla hazırlanan iddianame, İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

BERAATİNİ İSTEDİ

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz müşteki sanık polis S.A, tutuksuz müşteki sanık Büşra K. ile taraf avukatları katıldı.

Müşteki sanık Büşra K., sanığın cezalandırılmasını istediğini belirtti.

Polis S.A. ise sağlık problemleri olduğunu savunarak, beraatini talep etti.

"MAĞDUR OLAN BENİM"

Büşra K'nin polis merkezine geldiğinde yarım saat kadar kaldığını ve polis arkadaşıyla evine bıraktıklarını, bu sırada kadının rızasıyla evinin önüne gittiğini anlatan S.A, "Kapısı açılmadı, zorlandı. 'Kapının arkasında hasar var.' dedi. Ben de gittim. Kapıya bakarken bir anda silahımı alıp bana ateş etti. Olay esnasında kafamı yere eğdim. 30 yıllık polisim ilk ifadeler doğrudur. 'Bana polis memuru sarıldı, arkadan alıp ateş ettim' diyor.

Bana saldırdı diyor ama 1 tane darp izi yok. Bu işi yapacak olsam neden yanımda polisle gideyim. Ben bu kadının psikolojisinin iyi olduğunu düşünmüyorum. Eşime sahte hesaplardan mesaj atıyor. İddia edildiği gibi taciz, sarkıntılık yok. Bu dosyada ailem mağdur oldu. Yalan ifadelerini sosyal medyada yayınlıyor. Mağdur olan benim." diye konuştu.

10 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Cumhuriyet savcısı, S.A'nın cinsel istismar ve konuk dokunulmazlığından cezalandırılmasını, Büşra K.'nin ise beraatini talep etti.

Mahkeme, müşteki sanık S.A'ya cinsel saldırı suçundan 6 yıl hapis cezasına verirken, kamu görevlisi olması nedeniyle cezayı yarı oranında artırarak 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Konut dokunulmazlığı için de 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan S.A'ya takdiri indirim uygulanmadı.

Müşteki sanık Büşra K. ise öldürmeye teşebbüs suçunun meşru müdafaa kapsamında olduğu belirtilerek beraat etti.