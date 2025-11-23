İzmir'de çöp depolama alanında yangın çıktı

- İzmir'in Menemen ilçesinde belediyeye ait çöp depolama alanında yangın çıktı.
- Alevler, itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 5 saatte kontrol altına alındı.
- Yangında bir konteyner hasar gördü ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
İzmir'in Menemen ilçesinde bulunan Kazımpaşa Mahallesi’ndeki Menemen Belediyesi’ne ait çöp depolama alanında akşam saatlerinde yangın çıktı.
Alevler geceyi aydınlatırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
YOĞUN MÜDAHALE SONRASI KONTROL ALTINDA
Evsel atıkların yanı sıra, plastik ve ahşap malzemelerin de bulunduğu alandaki yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba verdi.
Yangın yaklaşık 5 saatin sonunda kontrol altına alınabildi.
Yangın nedeniyle temizlik işçilerinin kullandığı bir konteynerde hasar oluştu.
İtfaiyenin bölgede soğutma çalışması sürüyor