İzmir'de damatlarının ölümüne sebep oldular: Kayınpeder suçu kabul etti

İzmir'de damat cinayetinin şüphelileri yakalandı.
Bayraklı ilçesinde dün saat 15.00 sıralarında damat Uğur Yurtseven (33), boşanma işlemlerini konuşmak üzere kayınpederi M.S.Ş. (65) ve kayınbiraderi K.Ş. (36) ile bir araya geldi.
Konuşmanın tartışmaya dönmesiyle, taraflar kısa sürede kavga etmeye başladı.
Kavga esnasında silah ve bıçak kullanılmasıyla damat Uğur Yurtseven ağır yaralandı.
Çevrede vatandaşların durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirmesine üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
Hayatını kaybetti
Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemelerinin ardından, bıçak ve silah yaraları olduğu tespit edilen Yurtseven’in hayatını kaybettiğini belirledi.
M.S.Ş. ve oğlu K.Ş.’nin cinayeti işledikten sonra olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.
Yakalandılar
Olayla ilgili şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, M.S.Ş. ve oğlu K.Ş.'yi kısa sürede yakaladı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri süren K.Ş'nin ifadesinde, susma hakkını kullanmak istediği, kayınpeder M.S.Ş'nin ise "Olayı ben gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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