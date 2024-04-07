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İzmir'de damatlarının ölümüne sebep oldular: Kayınpeder suçu kabul etti

İzmir'de damatlarının ölümüne sebep oldular: Kayınpeder suçu kabul etti Boşanma aşamasındaki damatlarını silahla öldürerek kaçan kayınpeder ve kayınbiraderi ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Şüphelilerden biri emniyette susma hakkını kullandı.