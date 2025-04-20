İzmir'de Fehmi Işıklar'ın eşi öldürüldü: Oğlu gözaltında

DHA

İzmir’in Foça ilçesine bağlı Bağarası Mahallesi bu sabah kahreden bir aile trajedisiyle sarsıldı. Eski TBMM Başkanvekillerinden, 85 yaşındaki Fehmi Işıklar’ın oğlu C.I. (28), henüz belirlenemeyen bir sebeple annesi Gülay Işıklar’a (54) evde tabancayla ateş etti. Silah sesleri üzerine mahalledeki vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ANNESİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ, OĞLU GÖZALTINDA

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Gülay Işıklar’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemenin ardından Işıklar’ın cenazesi Foça Devlet Hastanesi’ne, oradan da İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayın faili olduğu değerlendirilen C.I., jandarma tarafından gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SİYASET SAHNESİNİN TANIDIK İSMİ: FEHMİ IŞIKLAR

1987 genel seçimlerinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) listesinden Bursa milletvekili olarak parlamentoya giren Fehmi Işıklar, 1990 yılında partisinden ayrılarak Halkın Emek Partisi'nin (HEP) genel başkanlık görevini üstlenmişti. 1991’de bu kez SHP’den Diyarbakır milletvekili seçilen Işıklar, Meclis'te başkanvekilliği yapmış; ayrıca hem SHP hem de CHP'de genel başkan yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu.

Yaşanan olay, hem ailesi hem de siyasi çevrelerde derin bir üzüntü yarattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.