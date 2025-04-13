İzmir'de FETÖ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

AA
FETÖ terör örgütüyle mücadele sürüyor...
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
BİR KİŞİ TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
9 ŞÜPHELİ YAKALANMIŞTI
Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yürütülen soruşturmalarda isimleri geçen 11 şüphelinin yakalanması için gözaltı kararı verilmişti.
İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli 11 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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