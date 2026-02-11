İzmir'de freni patlayan minibüs, kaldırımdaki yayaya çarptı Buca ilçesinde freni patlayan minibüsün kaldırımdaki yayaya çarptıktan sonra bir iş yerine dalarken o anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Göster Hızlı Özet İzmir'in Buca ilçesinde freni patlayan minibüs kaldırımdaki yayaya çarptı ve bir iş yerine çarparak durabildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerine gelen polis, incelemeler yaparak soruşturma başlattı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. İzmir'in Buca ilçesinde korkunç kaza... Seyir halindeki bir minibüsün iddiaya göre freni patladı. Kontrolden çıkan ve hızla ilerleyen minibüs, önce yolun karşısına geçerek bir dolmuşa, ardından kaldırımda yürüyen bir vatandaşa çarptı. Kontrolsüzce ilerleyen araç, bir iş yerinin duvarına çarparak ancak durabildi. O ANLAR KAMERADA Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntüde; minibüsün hızla üzerine doğru geldiğini fark eden yayanın panikle kaçmaya çalıştığı ancak aracın çarpmasından kurtulamadığı görülüyor. HASTANEYE KALDIRILDI Çarpmanın şiddetiyle savrulan adam ve minibüs sürücüsü, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. POLİS İNCELEME BAŞLATTI Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, caddede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. 3. Sayfa Haberleri Çanakkale'de eşini öldüren kocaya müebbet

