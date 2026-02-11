Gaziantep'te şarampole yuvarlanan askeri araçta 10 personel yaralandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep-Nurdağı kesimi Nogaylar mevkiinde askeri araç, yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Savrulan askeri araç, bariyerleri aşarak şarampole uçtu. Kazayı görerek yardıma koşan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

YARALI ASKERLER TEDAVİ ALTINDA

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan ve hayati tehlikeleri bulunmayan 10 askeri personeli, ilk müdahalenin ardından Gaziantep kent merkezi ve Nurdağı ilçesindeki hastanelere kaldırdı.

Yaralı askerlerin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Otoyoldaki ulaşım kontrollü şekilde sağlanırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.