Gaziantep'te şarampole yuvarlanan askeri araçta 10 personel yaralandı

- Gaziantep otoyolunda askeri araç yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
- Kazada 10 asker yaralandı ve hayati tehlike bulunmayan yaralılar hastanelere kaldırıldı.
- Otoyoldaki ulaşım kontrollü şekilde devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep-Nurdağı kesimi Nogaylar mevkiinde askeri araç, yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Savrulan askeri araç, bariyerleri aşarak şarampole uçtu. Kazayı görerek yardıma koşan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
YARALI ASKERLER TEDAVİ ALTINDA
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan ve hayati tehlikeleri bulunmayan 10 askeri personeli, ilk müdahalenin ardından Gaziantep kent merkezi ve Nurdağı ilçesindeki hastanelere kaldırdı.
Yaralı askerlerin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Otoyoldaki ulaşım kontrollü şekilde sağlanırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.