İzmir'de göçmen botu battı: 4 ölü

Karaburun ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı. İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kurtarıldı.

Yayınlama Tarihi: 18.08.2025 12:10

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, saat 02.00 sıralarında, kaçak göçmenleri taşıyan bot battı.

İhbarla bölgeye 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 1 Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı, 1 Sahil Güvenlik gemisi ve 5 Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 

Sahil Güvenlik ekipleri, 4 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaştı. 2 kaçak göçmen ise sağ olarak kurtarıldı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR 

Kurtarılan göçmenlerin ifadeleri doğrultusunda denizde kayıp olduğu değerlendirilen diğer kaçak göçmenler için bölgede arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. 

