İzmir'de göçmen botu battı: 4 ölü

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, saat 02.00 sıralarında, kaçak göçmenleri taşıyan bot battı.

İhbarla bölgeye 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 1 Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı, 1 Sahil Güvenlik gemisi ve 5 Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sahil Güvenlik ekipleri, 4 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaştı. 2 kaçak göçmen ise sağ olarak kurtarıldı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kurtarılan göçmenlerin ifadeleri doğrultusunda denizde kayıp olduğu değerlendirilen diğer kaçak göçmenler için bölgede arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.